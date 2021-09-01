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Треть видов деревьев в мире находится под угрозой исчезновения

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Треть видов деревьев в мире находится под угрозой исчезновения

Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения из-за сельского хозяйства, животноводства и лесозаготовок, говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной организации по охране ботанических садов (BGCI).

«В рамках Глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе», — говорится в докладе организации.

Подчеркивается, что основными угрозами для деревьев являются сельскохозяйственная деятельность, вырубка лесов, животноводство, пожары, распространение инвазивных вредителей и болезней, а также изменение климата, которое, по словам исследователей, оказывает на деревья четко измеримое воздействие. Также, по словам авторов доклада, наибольшее количество видов, находящихся под угрозой, наиболее велико в Малайзии, Индонезии, Бразилии, Китае, Колумбии и Венесуэле.

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Вместе с тем на сайте организации говорится, что есть надежда на будущее, так как усилия по сохранению деревьев, предпринимаемые ботаническим сообществом во всем мире, растут. Сообщается, что по крайней мере 64% всех видов деревьев можно найти хотя бы в одной охраняемой зоне и около 30% можно найти в ботанических садах.

экология, деревья
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