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«Укроборонпром» подписал с оборонными компаниями США три соглашения на $2,5 млрд

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«Укроборонпром» подписал с оборонными компаниями США три соглашения на $2,5 млрд

Руководство государственного концерна «Укроборонпром» в ходе визита в США подписало с несколькими американскими оборонными компаниями соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном в среду на его сайте.

«В рамках визита генерального директора „Укроборонпрома“ Юрия Гусева в США уже состоялся ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями. Результатом стало достижение договоренностей о сотрудничестве и подписание трех соглашений о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, принято решение о сотрудничестве украинского предприятия с американской компанией Lockheed Martin. «Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере „комплаенс“ (соответствия — Ред.), это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве», — пояснили в «Укроборонпроме». Кроме этого, концерн начнет сотрудничать с компанией Harris Global Communications, входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая занимается оборонными технологиями. «Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности, по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы», — отмечается в сообщении.

Руководство украинского предприятия также подписало соглашения с компанией — поставщиком оборонной продукции в разных странах мира Global Ordnance и с Day & Zimmermann Lone Star LLC. Соглашение с последней касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий «Укроборонпрома».

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«Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой», — отметил Гусев.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. В среду запланированы его переговоры с президентом США Джо Байденом.

США, Укроборонпром
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