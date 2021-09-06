Умер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.
Подробности не приводятся.
СМИ отмечают, что с момента, когда у актера произошел инсульт в 2001 году, у него были проблемы со здоровьем.
Бельмондо родился в 1933 году в департаменте Сены. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после этого начал сценическую карьеру. Большим прорывом Бельмондо стала роль Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», вышедшем в 1960 году, после которого он стал звездой.
Он наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Великолепный», «Отверженные», «Борсалино» и другие.
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