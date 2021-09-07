В Париже 9 сентября пройдет общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо

Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября. Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец.

Местом проведения церемонии выбран комплекс Дома Инвалидов — традиционное место проведения церемоний прощания с великими людьми Франции. В понедельник с требованием увековечить память актера выступили деятели культуры, а также политики, представляющие различные партии.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник в своем доме в Париже. Как рассказал Agence France-Presse его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, Бельмондо сыграл более 100 ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Стал известен после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» и фильма Витторио Де Сика «Чочара», удостоенного премии «Оскар».

Мировую известность ему принесли многочисленные боевики, остающиеся популярными и по сей день: «Кто есть кто?» (1979), «Игра в четыре руки» (1980), «Профессионал» (1981), «Ас из асов» (1982). В них Бельмондо, с юности занимавшийся боксом и получивший отличную физическую подготовку, в большинстве случаев сам выполнял крайне опасные трюки.