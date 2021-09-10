Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП

Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы.

«Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% ВВП, мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением», — заявил он.

Отметим, что наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 было зафиксировано в:

Греции — 209,3%,

Италии — 160,0%,

Португалии — 137,2%,

Кипре — 125,7%,

Испании — 125,2%,

Бельгии — 118,6%,

Франции — 118,0%.

Низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:

Эстонии — 18,5%,

Болгарии — 25,1%,

Люксембурге — 28,1%.

Напомним, что с началом пандемии коронавируса 2020 году страна ЕС фактически отказались выполнять требования фискальной дисциплины, резко нарастив государственные расходы.