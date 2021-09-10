Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП

Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы.
«Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% ВВП, мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением», — заявил он.
Отметим, что наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 было зафиксировано в:
Греции — 209,3%,
Италии — 160,0%,
Португалии — 137,2%,
Кипре — 125,7%,
Испании — 125,2%,
Бельгии — 118,6%,
Франции — 118,0%.
Низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:
Эстонии — 18,5%,
Болгарии — 25,1%,
Люксембурге — 28,1%.
Напомним, что с началом пандемии коронавируса 2020 году страна ЕС фактически отказались выполнять требования фискальной дисциплины, резко нарастив государственные расходы.
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