Войти
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
заявление
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии
позиция
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

решение
RSS

Суд во Франции обязал Uber заплатить таксистам €180 тысяч

220
Суд во Франции обязал Uber заплатить таксистам €180 тысяч

Французское подразделение компании Uber должно будет выплатить таксистам более €180 тыс. в качестве компенсации за неравные условия конкуренции, возникшие в результате появления сервиса UberPOP. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на решение суда.

Иск более чем 900 таксистов охватывает период с 2014 по 2015 год. Суд, в частности, поддержал их претензии по поводу того, что данный сервис, позволявший заниматься извозом любым зарегистрированным автолюбителям, «нанес моральный ущерб, заключающийся в ухудшении имиджа и репутации водителей такси». Теперь компания должна будет выплатить каждому из них по €200, а также €5 тыс. профсоюзу таксистов.

Это уже второй приговор по данному делу — в 2015 году суд оштрафовал компанию на €150 тыс. в пользу государства.

Читайте также: Рада ввела ответственность за сексизм и гендерную дискриминацию в рекламе

Компания Uber с помощью мобильного приложения UberPOP оказывала услуги по перевозке пассажиров на частных автомобилях, хотя не имела на это права, так как получила лицензию на «предоставление клиентам машин с шофером». Соответствующее лицензирование должны были проходить и подключенные к системе водители. Предоставление услуги UberPOP было приостановлено во Франции в 2015 году. Как пояснили в самой компании, теперь водители получают лицензию и сдают те же экзамены, что и обычные таксисты.

 

Франция, Uber
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016