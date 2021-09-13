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Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

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Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранных граждан, запретив въезд с частичной вакцинацией от коронавируса (одним из двух компонентов препарата), сообщает портал RTCG.

«В Минздраве Черногории приняли решение ужесточить антикоронавирусные меры в стране, отдав приоритет иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа. Так, для въезда в Черногорию иностранным туристам теперь потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться», — пишет портал.

Как отмечает издание, новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра. Мера не распространяется на лиц до 18 лет.

Для непривитых путешественников правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до поездки или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней).

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Кроме того, как сообщает RTCG, власти Черногории ввели ряд ограничений и внутри страны. Так, на свадьбу в банкетных залах или другие частные торжества могут собираться не более 100 человек, и у всех должен быть либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест, либо справка о перенесенной болезни. Мероприятия на открытом воздухе не ограничены в числе людей, но все гости и сотрудники должны иметь при себе «антиковидные» документы.

То же самое правило распространяется на дискотеки и ночные клубы, торговые центры.

Черногория, коронавирус
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