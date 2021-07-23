В Черногории закрыли дискотеки и ограничили вход в рестораны

В Черногории усиливают ограничения для борьбы с пандемией. В частности, власти запретили массовые мероприятия, временно закрыли ночные клубы и разрешили вход в кафе только тем, кто докажет свою безопасность для других, говорится на сайте правительства страны.

Ограничения, которые вводятся в Черногории:

С 23 июля по 2 августа запрещается работа дискотек, баров, ночных клубов, в том числе имеющих площадки на открытом воздухе. С 2 августа, в случае благоприятной эпидемиологической ситуации, заведения смогут открыться, но только для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, имеет справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

На этот же срок отменяются любые массовые мероприятия в помещениях, а также фестивали. С августа они также могут возобновиться, но на тех же условиях, что и дискотеки.

С 2 августа в заведениях общественного питания смогут находиться только вакцинированные, имеющие отрицательный тест или справку о перенесенной болезни.

В Минздраве, чье сообщение опубликовано на сайте правительства, напомнили, что исполнение живой музыки в помещениях ресторанов и кафе запрещено. Ее можно играть только на террасах на открытом воздухе. В ведомстве пригрозили, что если рестораны продолжат нарушать это правило, живое исполнение запретят вовсе.

Минздрав объяснил новые меры тем, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ситуация с заражаемостью коронавирусом в Черногории по-прежнему хорошая, однако все равно нужно соблюдать серы предосторожности.