США, Великобритания и Австралия будут обмениваться военными технологиями

Президент США Джо Байден 15 сентября объявит о создании с Великобританией и Австралией рабочей группы по обмену передовыми технологиями в оборонной сфере. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе США.

По данным издания, соответствующее заявление будет сделано вечером в среду в ходе выступления американского лидера.