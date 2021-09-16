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США, Британия и Австралия договорились о партнерстве в области обороны

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США, Британия и Австралия договорились о партнерстве в области обороны

США, Великобритания и Австралия договорились сотрудничать в сфере безопасности, в том числе в оборонном секторе. Партнерство получило название AUKUS, его деятельность будет сосредоточена на Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом совместно объявили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время виртуальной конференции, передает Bloomberg.

«Мы все признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе. ...Будущее каждой из наших стран и, в действительности, мира зависит от свободного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Байден.

В рамках соглашения страны будут обмениваться передовыми технологиями, они также намерены расширить сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность и искусственный интеллект. «AUKUS будет способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок», —указала пресс-служба британского правительства.

Politico со ссылкой на два источника среди официальных лиц США пишет, что таким образом западные союзники хотят противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах. Американский телеканал ABC также передает, что новое партнерство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море.

Первой крупной инициативой AUKUS станет вооружение Австралии атомным подводным флотом. Три страны будут работать над этой задачей следующие 18 месяцев. Как уточнил Моррисон, подлодки построят на территории Австралии в тесном сотрудничестве с Великобританией и США.

Как отмечает Politico, у Австралии сейчас нет необходимых для создания таких подлодок материалов, а значит, партнерам предстоит договориться, как государство их получит. Вашингтон и Канберра, указало издание, подписали в 2010 году соглашение, согласно которому Австралия обещала не обогащать и не перерабатывать ядерные материалы, поставленные из США. Моррисон заявил, что Австралия выполнит все свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Она не будет размещать ядерное оружие, а будет лишь использовать ядерные силовые установки для судов.

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На фоне нового партнерства Австралия разорвала контракт рекордной стоимости с французской военной судостроительной компанией Naval Group. Австралия подписала его в 2016 году, соглашение предусматривало строительство 12 обычных субмарин. Стоимость проекта должна была составить 90 млрд австралийских долларов (66 млрд долларов), этот контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии. Соглашение предусматривало не только поставку подлодок, но и создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.

Naval Group после появления информации о решение Австралии строить атомные подлодки с помощью Великобритании и США заявила о «серьезном разочаровании».

США, Великобритания, Австралия
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