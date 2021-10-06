К «оранжевой» зоне карантина отнесли уже 11 областей

По состоянию на 6 октября в оранжевую зону эпидемической опасности попали уже 11 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 315 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 210 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 674 на 10 тыс. населения, Луганской — 663, Харьковской — 465, Запорожской — 409.
По состоянию на 5 октября, загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышен в Запорожской (65,6%) и Донецкой областях (67,1%).
Уровень госпитализации превышен в 7 регионах: Днепропетровской области — 61,2 на 100 тыс. населения, при определенном показателе 60 на 100 тыс., Донецкой — 61,6, Житомирской — 63,2, Запорожской — 67,7, Харьковской — 76, 6, Херсонской — 70,9, Черновицкой областях — 69,2.
Напомним, за сутки 5 октября 2021 года в Украине зафиксированы 12662 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине: заболели — 2482518 человек; выздоровели — 2273382 человека; летальных случаев — 57526.
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