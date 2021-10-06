Кадровые ротации в Кабмине могут рассмотреть на следующей пленарной неделе

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Отложен (этот вопрос — Ред.). Потому что у нас тут главная отставка пошла (отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады — Ред.), а затем второстепенные пойдут», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в среду.

На уточняющий вопрос, будет ли этот вопрос рассматриваться на следующей пленарной неделе, он ответил: «Думаю, да».