Украина почти догнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,682 балла.
На этой неделе российский «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов «Ювентусу» в Санкт-Петербурге со счетом 0:1, «Спартак» уступил «Лестеру» в Москве — 3:4 в Лиге Европы, а «Локомотив» накануне потерпел поражение от «Галатасарая» дома — 0:1 также в Лиге Европы. Таким образом впервые в сезоне проиграли все российские клубы: на первой игровой неделе была ничья, на второй — две победы.
Украинские клубы на этой неделе выступили следующим образом: киевское «Динамо» в Лиге чемпионов проиграло «Барселоне» (0:1), а донецкий «Шахтер» был разгромлен «Реалом» (0:5). Луганская «Заря» обыграла софийский ЦСКА (1:0) в Лиге Конференций. Благодаря этой победе украинцы сократили отставание от России в таблице коэффициентов до 0,682 балла.
Россия располагается на девятом месте и имеет на своем счету 31.682 балла в рейтинге, у Украины (31.000) — 10-е место. На восьмой строчке располагается Шотландия, в активе которой 32.100 балла.
Рейтинг таблицы коэффициентов рассчитывается на основании выступлений команд в еврокубках за последние пять сезонов. За победы команды получают 2 очка, за ничьи — одно. Все заработанные очки складываются и делятся на количество клубов, которые представляют страну в еврокубках. От количества очков зависит представительство страны в еврокубках.
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