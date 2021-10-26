Миллиардер Безос строит собственную орбитальную станцию

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию, которая будет использоваться в том числе в коммерческих целях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Blue Origin в понедельник, 25 октября. Станция под названием «Орбитальный риф» (Orbital Reef) будет располагаться на низкой околоземной орбите. Ввести ее в эксплуатацию планируется между 2025 и 2030 годами.
«Орбитальный риф» будет функционировать как «многофункциональный бизнес-парк» для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании. Воспользоваться его услугами смогут, например, те, кто снимает фильм при микрогравитации, намеревается открыть космический отель или проводит научные исследования, связанные с космосом.
Согласно пресс-релизу, «Орбитальный риф» будет почти такой же большой, как Международная космическая станция, и сможет вместить около 10 человек. Blue Origin ведет работу над собственной космической станцией уже как минимум год. В сентябре 2020 года телеканал CNBC сообщал, что компания открыла набор на вакансию «руководителя разработки орбитальной среды обитания».
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