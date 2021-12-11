Корабль New Shepard выполнил успешный суборбитальный полет с космическими туристами

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с шестью туристами на борту совершил в субботу сурорбитальный полет. Путешествие, транслировавшееся на сайте компании, длилось в общей сложности более десяти минут, после чего капсула с пассажирами спустилась на Землю.
В составе экипажа были соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.
Последний суборбитальный полет на ракете New Shepard состоялся 13 октября этого года. Он продлился примерно 11 минут. За это время, после вертикального разгона, спускаемый аппарат с туристами на борту набрал высоту примерно 105 км.
В состав экипажа входили 90-летний канадский актер Ульям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, он стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.
Первый полёт ракеты с туристами на борту произошёл 20 июля, в нём участвовал владелец компании — Джефф Безос.
Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.
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