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Филатова и Корбана обвиняют в сотрудничестве с Кремлем и государственной измене

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Филатова и Корбана обвиняют в сотрудничестве с Кремлем и государственной измене

Мер Днепра Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан являются виновниками гибели сотен украинских добровольцев в боях под Иловайском в августе 2014-го года. С таким заявлением в эфире телеканала «Правда Тут» выступил Михаил Королев, руководитель общественной организации «Єдність України».

По словам Королева, Корбан и Филатов в 2014-м году были заместителями главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и принимали непосредственное участие в формировании добровольческих батальонов. Часть из них непосредственно подчинялась Корбану и Филатову. И 5-го августа 2014-го года на совещании в здании Днепропетровской ОГА Корбан дал приказ добровольцам идти на штурм Иловайска.

«Я думаю, это была специально разработанная операция агентуры ФСБ вместе с предателями с украинской стороны. Они собрали всех добровольцев, так как понимали, что если эти добровольцы будут сейчас заниматься развитием Украины, это нарушит их планы. Поэтому они собрали добровольцев в одном месте, отправили в Иловайск. Сначала генерал Хомчак задержал выход наших добровольцев, хотя времени было двое суток на эвакуацию — с 24 по 26 августа. И потом, когда уже добровольцы попали в окружение, он дает команду выходить по этому кровавому коридору. Здесь было просто подлое предательство, просто убийство исподтишка», — говорит Королев.

Геннадий Корбан имел в своем распоряжении разведданные, согласно которым против добровольцев Россия намеревалась использовать регулярные войска. Но все равно послал добровольцев под Иловайск.

«Добровольческие батальоны не имели права воевать против регулярной армии России. У них другие цели. Корбан владел всей информацией», — отмечает Королев.

По словам общественного деятеля, Корбан является агентом российского влияния в Украине. Был завербован ФСБ еще в 90-е годы. И сейчас ведет подрывную деятельность против государства. Факты преступного сговора, которые привели к трагедии под Иловайском, Королев и участники росийско-украинской войны уже передали Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе СБУ Ивану Бакановуи секретарю СНБО Украины Алексею Данилову. Также активисты провели митинг под Офисом Президента Украины.

«Я обратился к Президенту Украины, чтобы он взял расследование этой трагедии под личный контроль. Я верю, что Президент на стороне украинского народа. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они, наконец-то, начали расследовать это страшное преступление», — подытожил Королев.

Напомним, в августе 2014-го во время совещания у Геннадия Корбана, тогдашнего заместителя главы Днепропетровской ОГА, вопреки планам Генштаба ВСУ, было принято решение штурмовать Донецк из Иловайского направления. Операция потерпела фиаско, следствием которого было убийство, по официальным данным, 368 украинских военных.

Россия, ФСБ, Геннадий Корбан, Иловайск, Борис Филатов, Зеленский, Корбан, Филатов
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