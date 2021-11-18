Рада приняла закон о публичных электронных реестрах

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект № 2110 «О публичных электронных реестрах», за документ проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект введет понятие «базовые реестры». Они будут содержать основную информацию об украинцах.

«Например, Единый демографический реестр будет первоисточником информации о личности — его возрасте, ФИО, идентификационных документах. Это распространенная мировая практика. Реестры будут соединены между собой „Трембитой“. Не нужно приносить ксерокопии или справки в разные госорганы, поскольку обмен информацией будет происходить в электронном виде. Так, информация не будет дублироваться и отличаться об одном и том же человеке в разных госреестрах. В результате это позволит делать госуслуги эффективными и максимально автоматизировать их», — пояснило Министерство цифровой трансформации на сайте.

Кроме того, законопроектом вводятся понятия «администраторы» и «технические администраторы» госреестров. Это позволит не создавать отдельную техническую команду для каждого госреестра, а эффективно использовать имеющиеся в государстве ресурсы команд разработки и поддержки реестров. Кроме того, как ожидается, это повысит эффективность использования государственных средств.