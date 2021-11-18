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Евросоюз оставил Украину в «красной» зоне

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Евросоюз оставил Украину в «красной» зоне

Совет ЕС объявил сегодня об очередном пересмотре перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на путешествия в условиях пандемии, и включил в этот список Индонезию, при этом Украина остается вне этого перечня.

Такая информация обнародована в четверг на сайте Европейского Совета.

«В соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, в этот список добавлена Индонезия», — говорится в сообщении.

Итак, на основе критериев и условий, определенных в рекомендациях ЕС, с 18 ноября 2021 года страны-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан следующих государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Иордания , Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии взаимности).

Ограничения на путешествия должны постепенно отменяться для специальных административных регионов Китая: Гонконга и Макао. К таким территориям на особых условиях отнесен также Тайвань.

Критерии для определения стран, с которыми члены ЕС могут постепенно отменять ограничения, были обновлены 20 мая 2020 года. Они учитывают эпидемическую ситуацию, а также общие меры, предпринимаемые для борьбы с COVID-19.

Страны, ассоциированные с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также являются участниками этих рекомендаций.

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30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз. Соответствующий перечень стран регулярно пересматривается и обновляется по решению Совета ЕС раз в две недели.

Во время предварительного пересмотра от 9 ноября ЕС исключил Украину из «зеленого» списка стран, гражданам которых разрешены «несущественные» путешествия в ЕС.

ЕС, коронавирус
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Четверг, 18 ноября 2021
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