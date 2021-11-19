Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента

Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за год выросли на 22%, достигнув максимального показателя с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).

По его данным, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.

В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.

Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.