Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
По словам Ди Каприо, он не финансировал ставшие мишенью организации, несмотря на то что они заслуживают поддержки.
«В это кризисное время для Амазонии я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над сохранением своего природного и культурного наследия, — написал он. — На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их».
Ди Каприо — сооснователь благотворительной организации Earth Alliance, которая в августе пообещала пожертвовать $5 млн на борьбу с лесными пожарами в Амазонии. Болсонару 30 ноября заявил, что голливудский актер выплачивает НПО, которые распространяют фото лесных пожаров, $500 тыс. При этом каких-либо доказательств бразильский лидер не привел.
Заявление Болсонару было сделано на фоне задержания в бразильском штате Пара четырех человек, связанных с неправительственными организациями. Полиция заподозрила, что они целенаправленно поджигали леса, чтобы затем сделать фотографии и получить деньги от Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). В фонде эти данные отрицают. Задержанных через несколько дней отпустили.
В текущем году количество лесных пожаров в Бразилии стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 83%. По утверждению Болсонару, одна из причин — фермеры, которые освобождают лесные массивы для сельского хозяйства и выпаса скота. В качестве другой причины он называл жаркий, сухой и ветреный климат.
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