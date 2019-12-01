Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.

По словам Ди Каприо, он не финансировал ставшие мишенью организации, несмотря на то что они заслуживают поддержки.

«В это кризисное время для Амазонии я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над сохранением своего природного и культурного наследия, — написал он. — На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их».

Ди Каприо — сооснователь благотворительной организации Earth Alliance, которая в августе пообещала пожертвовать $5 млн на борьбу с лесными пожарами в Амазонии. Болсонару 30 ноября заявил, что голливудский актер выплачивает НПО, которые распространяют фото лесных пожаров, $500 тыс. При этом каких-либо доказательств бразильский лидер не привел.

Заявление Болсонару было сделано на фоне задержания в бразильском штате Пара четырех человек, связанных с неправительственными организациями. Полиция заподозрила, что они целенаправленно поджигали леса, чтобы затем сделать фотографии и получить деньги от Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). В фонде эти данные отрицают. Задержанных через несколько дней отпустили.

В текущем году количество лесных пожаров в Бразилии стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 83%. По утверждению Болсонару, одна из причин — фермеры, которые освобождают лесные массивы для сельского хозяйства и выпаса скота. В качестве другой причины он называл жаркий, сухой и ветреный климат.