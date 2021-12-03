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Разведка считает конец января наиболее вероятным временем нападения РФ

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Разведка считает конец января наиболее вероятным временем нападения РФ

Согласно данным разведки, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание — отвернуть его», — сказал он во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Он также заявил, что Россия накопила на границах Украины 94,3 тысячи солдат и офицеров.

«Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 — дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек», — сказал министр.

По его словам, у границ наблюдается значительное скопление техники, это фиксируют и на Западе, и в Украине.

Алексей Резников, отношения с Россией
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