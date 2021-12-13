Винницкая и Хмельницкая область переходят в «желтую» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в понедельник приняла решение о послаблении карантинных ограничений в двух областях Украины, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 года „желтый“ уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей», — написал Немчинов в телеграмм-канале.
Он также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения в «желтых» зонах могут только граждане, получившие по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 и имеющие соответствующий документ. Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов они также должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.
Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
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