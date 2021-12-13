Журнал Time назвал «героев года»

Редакция журнала Time выбрала победителей в номинации «Герои года-2021». Ими названы ученые, работавшие над созданием вакцин против коронавируса.

Среди исследователей, которые принимали участие в создании вакцин, журнал выделил иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора американского регулятора CDC Барни Грэма, венгерского биохимика Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана. В издании отметили, что ученые «достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК».

К мРНК вакцинам относятся вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer/BioNTech.Они состоят из матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая синтезируется на основе информации, записанной в ДНК, и содержит данные об аминокислотной последовательности определенного белка.

«Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против COVID-19, используя различные платформы и технологии. Многие вакцины были сделаны с помощью методов, модифицированных со впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом»,— отметили в Time.

Годом ранее Time назвал «стражами года» медиков, которые работают в «красных зонах» и борются с COVID-19. Среди них выделили главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Также сегодня редакция журнала Time выбрала человеком года основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.