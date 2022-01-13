Страны Балтии начали переговоры об увеличении контингента НАТО

Страны Балтии ведут переговоры об увеличении численности контингентов стран НАТО на своей территории в связи с угрозой со стороны России. Об этом, как передает Reuters, заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
«Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора. Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть опасения», — сказала она.
В интервью французской газете Le Figaro 10 января Каллас также говорила о том, что страны Балтии добиваются от НАТО и конкретно США увеличения военного присутствия. «В 2014 году, после российской агрессии в отношении Украины, союзники решили разместить в нашей стране международный контингент. С тех пор в Эстонии находится батальон, составленный из английских, французских и датских военнослужащих, а в Латвии — еще один, под канадским командованием. Наша цель — укрепить этот контингент, и недавние события на границе Украины, конечно же, не могут не заставить нас удвоить в этом плане усилия», — объяснила она. По словам Каллас, «наиболее мощным фактором сдерживания» могло бы стать появление в регионе войск США.
Возможность увеличения военного присутствия в странах восточного фланга НАТО не исключал и генсек альянса Йенс Столтенберг. «Если Россия еще раз применит силу против Украины и продолжит вторжение в Украину, то мы должны серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего увеличения нашего присутствия в восточной части альянса», — цитирует его заявление в Брюсселе Reuters.
Источник агентства среди дипломатов НАТО подтвердил Reuters, что вопрос о дополнительных развертываниях сил в странах Балтии могут обсудить министры обороны стран НАТО на запланированной встрече в середине февраля.
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