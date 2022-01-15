Украинские полярники откапывают станцию «Академик Вернадский» после снегопадов

Украинские полярники занялись уборкой снега на антарктической станции «Академик Вернадский», сообщил Национальный антарктический научный центр в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что в декабре 2021 года уровень снежного покрова на станции стал рекордным за последние 20 лет. В частности, 24 и 25 декабря его высота была 3 метра.

«С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции», — отмечается в сообщении.

Так, зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию «Вернадского» от снежного плена.

«Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на „Вернадский“ для проведения исследований», — сообщили в центре.

Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.