Украинские полярники откапывают станцию «Академик Вернадский» после снегопадов

Украинские полярники занялись уборкой снега на антарктической станции «Академик Вернадский», сообщил Национальный антарктический научный центр в соцсети Фейсбук.
Отмечается, что в декабре 2021 года уровень снежного покрова на станции стал рекордным за последние 20 лет. В частности, 24 и 25 декабря его высота была 3 метра.
«С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции», — отмечается в сообщении.
Так, зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию «Вернадского» от снежного плена.
«Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на „Вернадский“ для проведения исследований», — сообщили в центре.
Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
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