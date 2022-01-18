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В Гонконге из-за COVID-19 уничтожат тысячи хомячков

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В Гонконге из-за COVID-19 уничтожат тысячи хомячков

Власти Гонконга приказали зоомагазинам и владельцам животных передать около 2000 хомяков для эвтаназии и временно приостановить ввоз из-за риска передачи COVID-19 человеку. Об этом сообщает газета South China Morning Post

Как уточняет издание, власти издали соответствующий указ после того, как коронавирус обнаружили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки. Позднее дельта-штамм подтвердили у 11 хомяков, взятых из этого магазина. Специалисты предположили, что сотрудница могла заразиться от хомяка, привезенного из-за рубежа.

Директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране окружающей среды Лян Сюфэй также объявил, что все владельцы, купившие хомяков не позднее 22 декабря, должны будут сдать животных. «Мы оценили риски, связанные с этими животными, они оказались относительно высоки. Поэтому мы приняли решение для блага общественного здравоохранения», — сказал он.

По состоянию на 17 января, в Гонконге было выявлено 13 048 новых случаев коронавируса, еще 213 человек умерли.

Случаи заражения коронавирусом домашних животных неоднократно были зафиксированы в разных странах. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили более чем у десятка кошек в Ухане. Тогда же случаи заражения кошек коронавирусом выявили в США, в июле 2020-го — в Великобритании, в январе 2021-го — в российском Санкт-Петербурге и т.д.

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Также это не первый случай, когда животных убивают из-за обнаружения у них COVID-19. Так, в ноябре—декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании коронавируса, полученного от норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных.

Гонконг, коронавирус
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