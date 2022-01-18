В Киев срочно едет госсекретарь США

19 января в Украину с визитом прибудет Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источиники в дипломатических кругах и Госдепартаменте США

По словам собеседника УП, у Блинкена запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О повестке дня визита еще не объявлено, однако, по словам источников, на переговорах с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе.

«На переговорах будет идти речь о России, о военном скоплении у границ Украины. Это — главная причина его приезда», — рассказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что визит не плановый, еще в конце недели его в графике не было.

Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.