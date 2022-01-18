В Вашингтоне уверяют, что вариант с отключением РФ от SWIFT еще рассматривается

Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения в Украину, в том числе — отключение от межбанковской системы SWIFT, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Никакой вариант не снят с рассмотрения», — сказала Псаки на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналиста, отказались ли США от идеи санкций против Москвы, предусматривающих отключение России от SWIFT.
Псаки добавила, что США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу возможных ответных мер в случае, если РФ нападет на Украину.
Накануне газета «Хандельсблатт» со ссылкой на правительственные источники сообщила, что ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT.
По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы создание альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, поясняет «Хандельсблатт».
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