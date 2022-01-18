Блинкен в пятницу встретится с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, сообщил во вторник журналистам на брифинге высокопоставленный представитель госдепа.
«Они согласились провести встречу в Женеве после поездки (Блинкена, — Ред.) в Киев и Берлин», — сказал собеседник журналистов, добавив, что переговоры с Лавровым запланированы на ближайшую пятницу.
По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым «продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации». «Дипломатия не мертва», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Он заявил, что США крайне обеспокоены присутствием российских военных близ Украины, и Блинкен намерен призвать Россию к быстрой деэскалации.
Представитель госдепа подчеркнул, что цель США сейчас — выяснить, действительно ли РФ готова всерьез решать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Одним из признаков такого серьезного подхода, по его мнению, могло бы стать снижение численности сил близ границы с Украиной, возвращение войск в места постоянного базирования".
Ранее во вторник госдепартамент объявил, что с 18 по 20 января Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января, а 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
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