Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Об этом заявил в четверг госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, передает агентство Reuters.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию», — заявил он. «В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на выдачу виз россиянам не должен быть табуирован», — добавил Махди.