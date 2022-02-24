Часть территории Херсонской области уже под контролем сил РФ

Российские войска в четверг захватили ряд населенных пунктов Херсонской области, среди которых Геническ, Олешки, Каховка и другие, сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

«Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков... Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки... Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал... Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем российских войск... Переправа через Днепр под контролем захватчиков», — говорится в сообщении.