Координаційний штаб: Будь-яка інформація про нібито небажання України повертати військовослужбовців є елементом ІПСО

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вкотре заявляє, що будь-яка інформація про нібито небажання України повертати військовослужбовців є елементом інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) ворога і не відповідає дійсності.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відзначає чергове посилення російських інформаційних провокацій, які ворог здійснює в середовищі родин полонених військовослужбовців. Серед іншого, ворожі канали поширюють інформацію про нібито небажання України повертати військовослужбовців. Координаційний штаб заявляє, що будь-яка подібна інформація є неправдивою і поширюється в межах російських інформаційно-психологічних операцій", - ідеться у повідомленні Координаційного штабу у телеграм-каналі у вівторок.

"Ми вкотре підкреслюємо, що Україна працює над обміном усіх військовополонених і використовує для цього всі доступні інструменти. Для нас доля кожного українця має принципове значення", - наголошується в повідомленні.