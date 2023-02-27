Президент Чехії: Після того, як путін піде, рф буде нестабільною тривалий час

Після завершення війни росія буде певний час нестабільною, заявив президент Чехії Петер Павел в інтерв’ю «Суспільному», відповідаючи на питання, які ще загрози можуть виникнути з боку рф.
«Це залежатиме від того, в якому стані буде росія. Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у рф після того, як путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за путіна. Важко вгадати, однак вважаю, рф буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві. Тож з такою реальністю доведеться жити. І тому для всіх нас важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як нам бути із різними варіантами», – сказав Павел.
За його словами, найкращим сценарієм для Заходу була б ситуація, якби росія усвідомила, що вона не може виграти війну, і що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у дуже кепській економічній ситуації.
Водночас президент Чехії визнав нереалістичніть такого сценарію на даному етапі.
«Ми точно не в такій ситуації. Нинішнє керівництво покладає провину за війну в Україні на Захід. Вони не бачать жодної помилки зі свого боку. Коли я кажу «вони», маю на увазі не лише керівництво росії, але й переважну більшість росіян, яка переконана, що вони є останньою святинею християнських цінностей і повинні захистити їх від декадентського Заходу», – зазначив Павел.
У цьому контексті він припустив ймовірність інших варіантів, які будуть більш реалістичними.
«І один з них полягає в тому, що в росії буде подібне нове керівництво — якщо не путін, то хтось такого ж штибу. І тоді, ймовірно, протистояння з рф нам залишиться на роки вперед», – спрогнозував президент Чехії.
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