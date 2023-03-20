У МО Британії розповіли, як росіяни визнали факт, що захопити Запоріжжя не вдасться

Призначення Мелітополя «столицею» окупованої частини Запорізької області, говорить про визнання факту, що захопити Запоріжжя не вдасться. Про це йдеться в аналітичній довідці Міністерства оборони Великої Британії на підставі розвідданих, пише УНН.

«росія ніколи не окуповувала місто Запоріжжя, великий промисловий центр із населенням 700 000 осіб, що розташоване приблизно за 35 км від нинішньої лінії фронту.

Тиха заява про альтернативну столицю, найімовірніше, є мовчазним визнанням всередині російської системи того, що її сили навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому», - вважають у розвідці.

3 березня окупанти оголосили «столицею» окупованої частини Запорізької області Мелітополь. Призначений керувати окупацією на захопленій території області, колаборант Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід доти, доки місто Запоріжжя не перейде під контроль росії.