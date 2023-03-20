Павел: Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.

Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців.

«Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно», – вважає він.

На його думку, багато країн можуть втомитись від війни.

«Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно», – додав очільник Чехії.