Павел: Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу.
Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.
Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців.
«Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно», – вважає він.
На його думку, багато країн можуть втомитись від війни.
«Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно», – додав очільник Чехії.
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