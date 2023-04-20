Президент Чехії: Успіх росії означатиме для нас набагато більше проблем ніж ми маємо сьогодні

Петр Павел вважає, що немає іншого варіанту, окрім як підтримка України, в іншому разі буде успіх росії, що принесе проблеми.
Про це президент Чехії сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передають Česki Noviny.
Столтенберг і Павел обговорили, зокрема, подальше заплановане збільшення оборонних витрат, яке має бути схвалене на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Президент заявив, що Чеська Республіка збільшить військові витрати до двох відсотків від валового внутрішнього продукту наступного року і готова обговорити подальше збільшення, якщо це буде необхідно.
"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого варіанту, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх росії, що означатиме для нас набагато більше проблем, і, можливо, навіть більш серйозних, ніж ми маємо сьогодні", - сказав Павел.
Столтенберг вважає Павела сильним прихильником НАТО. Він позитивно оцінив той факт, що Чехія вже надала Україні танки, гелікоптери та зенітні системи. Генеральний секретар заявив, що країни Альянсу повинні продовжувати надавати підтримку країні, яка перебуває в стані війни.
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