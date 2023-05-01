Павел: Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну, заявив президент Петр Павел на брифінгу.

Про це пишуть Ceske Noviny.

За його словами, Україні критично не вистачає боєприпасів, що обмежує українських військових у здатності ефективно захищатися та здійснити успішний контрнаступ.

«Ми будемо шукати шляхи збільшення поставок боєприпасів з наших джерел», - додав президент Чехії та зазначив, що водночас хоче обговорити проблему із союзниками. За його словами, союзники доставляють до України дуже ефективну техніку, але з мінімальною кількістю боєприпасів.