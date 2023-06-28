В Запоріжжі проведуть навчання з підготовки до можливої аварії на ЗАЕС

В Запоріжжі 29 червня організують спеціальні навчання, щоб підготуватися до можливої аварії на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня 2023 року буде організовано проведення спеціального навчання", — написав він.

Спеціальні служби будуть відпрацьовувати дії під час евакуації населення.

Мелашко закликав людей не панікувати, адже це лише навчальні дії, і поки ніякої загрози нема.

Там підкреслюють, що наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.