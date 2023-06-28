В Запоріжжі проведуть навчання з підготовки до можливої аварії на ЗАЕС

В Запоріжжі 29 червня організують спеціальні навчання, щоб підготуватися до можливої аварії на Запорізькій АЕС.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня 2023 року буде організовано проведення спеціального навчання", — написав він.
Спеціальні служби будуть відпрацьовувати дії під час евакуації населення.
Мелашко закликав людей не панікувати, адже це лише навчальні дії, і поки ніякої загрози нема.
Там підкреслюють, що наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023