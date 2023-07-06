Из наследницы уникальных госактивов ОГХК превращается в «бесприданницу» большой приватизации

После скандальной смены менеджмента на ОГХК в начале 2023 года, всего за одно полугодие, еще недавно одна из «жемчужин» большой приватизации, некогда высоко рентабельный госактив и крупнейшее госпредприятие титановой отрасти - превратилось в проблемный коммерческий объект, генерирующий задолженности и убытки для бюджета, – пишет «Апостроф».

По информации СМИ, операционные убытки ОГХК по итогам первого квартала-2023 г. составили 109 млн. грн. и к концу второго квартала выросли до 250 млн. Это при том, что ранее, даже в самые сложные времена, компания приносила доход 600-700 млн. грн., стабильно выплачивала около 200 млн. грн. дивидендов государству и перечисляла около 330 млн. налогов в бюджеты различных уровней.

Выработка горных масс снизилась в два раза (-50%), добыча в 2,7 раз (-65%). Физический выпуск основных трех титановых концентратов сократился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: рутил/циркон – с 15 тыс. тон до 8 тыс. тон, ильменита – со 100 тыс. тон до 15 тыс. тон. Вместо довоенных 200 тыс. тон ильменита со всех государственных ГОКов сегодня еле-еле наскребается около 15 тыс. тон. ильменита, что в 13 раз меньше привычных объемов производства и в 6,5 раз меньше, чем было произведено в первое военное полугодие 2022.

Выпуск ильменита Вольногорским ГМК упал на 35%. Вместо отгрузки 10-30 тыс. тон ильменита ежемесячно, нынешние поставки с ВГМК колеблются в пределах 1 тыс. тон, а в июне было отгружено и вовсе лишь 130 тон продукции. Выпуск циркона и рутила сократился на 45% и составляет около 8 тыс. тон., из-за чего в 2023 году ОГХК недополучила минимум 110 млн. грн. Продажи этих минералов упали в среднем более чем на 50%, до 29 тыс. тон.

Предпосылок к тому, что операционные результаты ОГХК в III-IV кварталах 2023 года будут отличаться от нынешних в лучшую сторону – не видно. В 2023 году ОГХК не заключила ни одного нового контракта на поставку ильменита и не привлекла ни одного нового заказчика в лице иностранных компаний.

Из-за отсутствия продаж и полноценного производства продукции, госкомпания стала испытывать жесточайший дефицит оборотных средств и стала ударными темпами накапливать многомилионные долги по основным расходным группам. Так, на начало июня задолженность за потребленную электроэнергию составляет порядка 20 млн. грн., по опережающим вскрышным работам - 30 млн. грн., топливо и ГСМ - 25 млн грн., при общей кредиторской задолженности порядка 120 млн. грн.

СМИ отмечают, что вместо признания и исправления очевидных проблем, руководство ОГХК может пойти на бухгалтерскую хитрость и благодаря манипуляциям со стандартами МСФО не показать реальные финансовые убытки в официальной отчетности по результатам полугодия, а вместо этого, свести «баланс на бумаге» в ноль или даже с минимальным профицитом. Дело в том, что в 2022 ОГХК были сформированы резервы за счет сомнительных долгов, которые отнесли на валовые расходы для уменьшения операционной прибыли с 163 млн. грн. до 13 млн. грн. В 2023 будет проделан тот же трюк, только в обратном направлении. ОГХК достанет резерв сомнительной прошлогодней задолженности и поставит его уже на доходы, чтобы показать «бумажную прибыль» без реального денежного потока.

По мнению СМИ, создается впечатление, что крупнейшая госкомпания титановой отрасли умышленно доводится до предбанкротного состояния в интересах кого-то из заранее определенных покупателей, не желающих переплачивать лишнего в госбюджет. Украинской же общественности планируется «скормить с лопаты» очередную квазипобеду на «экономическом фронте».