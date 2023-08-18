Washington Post: москва планує до літа 2025 року створити в країні 6000 безпілотників

Витік секретних документів показує, що москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників, які вона може використовувати для нанесення ударів по українських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, інженери колись жвавого промислового центру в глибині росії були зайняті плануванням. Команді було таємно доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники.
Відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник фсб росії. У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони були "човнами", їхня вибухівка - "бамперами", а Іран - країна, яка таємно надає технічну допомогу, була "Ірландією" або "білоруссю".
Угода росії з Іраном про продаж зброї на мільярд доларів, була укладена в листопаді в регіоні Татарстан. ЇЇ мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в країні 6000 безпілотників. Цього буде цілком достатньо, щоб усунути хронічну нестачу в російській армії безпілотних літальних апаратів на передовій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023