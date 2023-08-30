Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Щиголь: В Україні створили аналог російського потужного ударного дрону «Ланцет»

38

В середньому українські військові використовують до 45 розвідувальних дронів за день. Крім безпілотників іноземного виробництва, Україна використовує власні дрони, а нещодавно навіть створили ударний БПЛА, який є аналогом російського «Ланцета».

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, пише УНН.

Голова Держспецзв’язку підтвердив, що в Україні створили аналог російського потужного ударного дрону «Ланцет». Їх розробила цього року досить відома українська компанія, назву яку він не уточнив, і найближчим часом його доставлять на поле бою.

«Найближчими тижнями буде найбільший контракт з цих дронів. Найскладніше у виробництві дронів це не просто полетіти, це влучити в ціль. Над цим дійсно повинні працювати інженери. Ми практично за рік створили такий безпілотний апарат і побачимо його на полі бою найближчим часом», - сказав Юрій Щиголь.

Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу нашими силами оборони втрачається 40-45 дронів. Це найпростіші «Мавіки», «Матріси», і великі професійні дрони українського і іноземного виробництва.

«Ця війна змінила підхід до використання дронів. Їх використовують як аеророзвідку на короткі дистанції, так само для коригування вогню. Ударні дрони використовуються для знищення живої сили і техніки противника. Їх кількість постійно зростає, їх взагалі не було, потім вони з’явились. На сьогодні ми закуповуєм все доступне на ринку», - сказав Щиголь.

Закупівля дронів, зазначив він, це складна процедура, потрібно зібрати можливості постачальників, зрозуміти потреби Збройних сил і провести швидко закупівлю, щоб ЗСУ отримали ці дрони. Головне управління безпілотної авіації Генерального штабу отримує запити на дрони і розподіляє враховуючи необхідність застосування і кількість дронів у кожному підрозділі.

«Ми спростили всі можливі процедури, як прийняття на експлуатацію, як ввезення в країну, так процедуру закупівлі. Дрони сьогодні закуповуються по окремій постанові кабінету міністрів. Сьогодні від замовлення силами безпеки контрактування займає максимум 10 днів. Це зібрати всі заявки, це отримати ціни і альтернативні ціни», - каже Юрій Щиголь.

Що стосується дронів українського виробництва, то Держспецзв’язку отримує одразу замовлення у кого і які дрони потрібно купити.

«По суті викуповуються абсолютно всі дрони, які доступні на ринку, які мають технічні умови і прості зрозумілі документи.Тому нами на сьогодні із виділених 40 млрд уже укладено контрактів на 25 млрд грн. Це близько 22 тисячі ударних дронів, а 15 тисяч уже передані до ЗСУ», - зазначає Щиголь.

Насправді Збройним силам потрібно дронів на понад 100 млрд грн. Враховуючи обмежені можливості бюджету, ми найшли 40 млрд. Тому частину закупок перекриває бюджет, а інше - наші волонтери.

Крім того, найближчими днями будуть укладатись великі контракти на перші партії українських FPV – дронів, які вже почали виробляти масово. «Якщо раніше виробляли по 100 – 150, до 1000 дронів на місяць, то сьогодні ця цифра буде близько 10-15 тис на місяць FPV – дронів», - каже голова Держспецзв’язку.

дрони, Щиголь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 августа 2023
Вторник, 29 августа 2023
Понедельник, 28 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023