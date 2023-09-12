Мінфін та IFC обговорили залучення приватного сектору до розбудови України

Міністерство фінансів та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) обговорили можливості залучення приватного сектору до "зеленої" та сталої розбудови України.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну за підсумками зустрічі заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової з головою регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Молдові Лісою Кестнер.
Зазначається, що в центрі уваги були механізми залучення приватних інвестицій у відновлення України, а також пріоритетні сфери співпраці.
Йшлося, зокрема, про підготовку звіту IFC «Можливості залучення приватного сектору до зеленої та сталої розбудови України». Звіт надасть детальну оцінку можливостей приватного сектору в Україні, зокрема, в межах пріоритетних потреб відновлення. У документі буде дано прогноз залучення приватних інвестицій на реконструкцію за декількох сценаріїв розвитку подій в Україні.
Оприлюднення звіту планується в жовтні цього року.
“Від початку повномасштабної війни IFC надає вагому фінансову допомогу українському бізнесу. Ми також вдячні за наміри консолідувати додаткові 1 млрд дол. США на підтримку малим та середнім підприємствам в Україні”, - зазначила заступниця міністра.
Серед пріоритетних напрямків співпраці - підтримка стійкості приватного сектору, відбудова критичної інфраструктури та житлового сектору, у тому числі для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023