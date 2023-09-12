Мінфін та IFC обговорили залучення приватного сектору до розбудови України

Міністерство фінансів та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) обговорили можливості залучення приватного сектору до "зеленої" та сталої розбудови України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну за підсумками зустрічі заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової з головою регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Молдові Лісою Кестнер.

Зазначається, що в центрі уваги були механізми залучення приватних інвестицій у відновлення України, а також пріоритетні сфери співпраці.

Йшлося, зокрема, про підготовку звіту IFC «Можливості залучення приватного сектору до зеленої та сталої розбудови України». Звіт надасть детальну оцінку можливостей приватного сектору в Україні, зокрема, в межах пріоритетних потреб відновлення. У документі буде дано прогноз залучення приватних інвестицій на реконструкцію за декількох сценаріїв розвитку подій в Україні.

Оприлюднення звіту планується в жовтні цього року.

“Від початку повномасштабної війни IFC надає вагому фінансову допомогу українському бізнесу. Ми також вдячні за наміри консолідувати додаткові 1 млрд дол. США на підтримку малим та середнім підприємствам в Україні”, - зазначила заступниця міністра.

Серед пріоритетних напрямків співпраці - підтримка стійкості приватного сектору, відбудова критичної інфраструктури та житлового сектору, у тому числі для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.