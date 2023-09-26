Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Президент Чехії відмовляється від ідеї повернути посла країни в росію

146

Президент Чехії Петр Павел відмовився від ідеї повернути посла країни в росію, вважаючи це непотрібним кроком.

Про це він сказав в інтерв'ю Lidovsky.cz.

«Я був би радий почути від прем’єр-міністра і міністра закордонних справ аргументи, чому ми повинні призначити посла до москви саме зараз», – зазначив Павел.

Він додав, що не може уявити повернення чеського посла до росії.

Уряд Чехії розглядає можливість зміни посла в рф і його повернення в москву.

Наразі послом Чехії в росії є Вітезслав Півонька, але він залишив російську столицю і вже деякий час перебуває в Празі.

У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із росією, в якому вона названа джерело загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не припинить бути загрозою для сусідів.

Павел, Чехія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 сентября 2023
Понедельник, 25 сентября 2023
Воскресенье, 24 сентября 2023
Суббота, 23 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023