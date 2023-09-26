Президент Чехії відмовляється від ідеї повернути посла країни в росію

Президент Чехії Петр Павел відмовився від ідеї повернути посла країни в росію, вважаючи це непотрібним кроком.
Про це він сказав в інтерв'ю Lidovsky.cz.
«Я був би радий почути від прем’єр-міністра і міністра закордонних справ аргументи, чому ми повинні призначити посла до москви саме зараз», – зазначив Павел.
Він додав, що не може уявити повернення чеського посла до росії.
Уряд Чехії розглядає можливість зміни посла в рф і його повернення в москву.
Наразі послом Чехії в росії є Вітезслав Півонька, але він залишив російську столицю і вже деякий час перебуває в Празі.
У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із росією, в якому вона названа джерело загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не припинить бути загрозою для сусідів.
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