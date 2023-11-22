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Президент Чехії: Постачання зброї Києву не відповідає очікуванням і поглиблює розчарування у Заході

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Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з командувачами Збройних сил країни застеріг, що постачання зброї Києву не відповідають очікуванням і поглиблюють розчарування українських військових у Заході. Виступ Павела цитує чеське інформагентство ČTK.

Так, Павел зазначив, що контрнаступ України розвивається не так, як очікували самі українці: серед іншого, західна підтримка не була достатньо масованою та швидкою, а час, витрачений на підготовку, дозволив країні-агресорці росії "дуже добре" підготуватися до наступу українських сил.

Він додав, що постачання зброї, необхідної Україні для досягнення успіху, все ще гальмується і навіть зараз не досягає необхідного рівня. А українські солдати, за словами президента Чехії, відчувають не лише зрозумілу втому, але й дедалі більше розчарування у підтримці Заходу.

"Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва й сьогодні здатен поставити в Україну стільки ж або більше техніки і боєприпасів, ніж ми здатні поставити із Заходу", – наголосив Павел.

Президент Чехії вказав, що війна росії проти України несе із собою "великий ризик", а саме втому від війни, яку відчувають не тільки сторони, що воюють, але й усі країни, які підтримують одну з них.

"Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона буде досягнута, звичайно, буде базуватися на реальній ситуації на полі бою", – додав Павел.

Павел, Чехія
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