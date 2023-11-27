МВС: В Україні збільшується кількість звернень до поліції про домашнє насильство

За 10 місяців цього року Національна поліція отримала 244 тисячі заяв про вчинення домашнього насильства, більшість від жінок.

Про це повідомила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

“Більша кількість заяв від жінок − це майже 77%, близько 20% від чоловіків, решта − від дітей”, − сказала вона.

Урядовиця додала, що кількість звернень про домашнє насильство збільшується, хоча частина територій перебувають під окупацією та багато українців виїхало за кордон.

“Зростає частка звернень чоловіків. Але ми бачимо, що й кількість кривдників, які притягуються до відповідальності поліцейськими, теж більшає відносно кількості звернень. Тому ми говоримо й про те, що поліція відслідковує й реагує на ці виклики”, − наголосила Павліченко.