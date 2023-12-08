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Президент Чехії: Якщо Європа не хоче підкорятися росії, то підтримка України повинна продовжуватися

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Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що підтрика України Заходом стала "дратівливим фактором" для деяких політиків, але якщо Європа не хоче підкорятися росії, то підтримка України повинна продовжуватися, – пишуть Novinky.cz.

Найвищі конституційні посадовці Чехії на зустрічі в фортеці Празький Град домовилися продовжувати підтримку України.

Президент Петро Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків і громадян, і нагадав, що не варто забувати про владні амбіції росії, від яких вона не відступить.

За словами президента, йдеться також про безпеку Чехії, оскільки є побоювання, що росія намагатиметься все ширше впливати на події в Європі.

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого виходу, як підтримувати Україну", – нагадав Павел, і додав, що у росії не повинно бути відчуття, що вона досягне своїх цілей будь-якою агресією.

Прем’єр-міністр Петр Фіала додав, що, підтримуючи Україну, Чехія також підтримує власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що росія опиниться по сусідству зі Словаччиною та нарощуватиме свої імперські апетити, яких вони не приховують.

Павел, Чехія
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