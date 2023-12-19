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Президент Чехії вважає, що у 2024 році на полі бою в Україні може статись значний зсув

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Чеський президент, колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел вважає, що у 2024 році на полі бою в Україні може статись "значний зсув", і його наслідки залежатимуть від виборів у США та росії.

Про це Павел сказав в інтерв’ю порталу Seznam Správy, повідомляє "Європейська правда".

На думку президента Чехії, "розвиток конфлікту в Україні показує, що ми з великою ймовірністю побачимо певний значний зсув у наступному році".

"І поки що все вказує на те, що це буде не в найкращому сенсі цього слова, як нам би хотілося. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", – додав він.

Павел пояснив, що має на увазі президентські вибори у росії з наперед визначеним результатом та у Сполучених Штатах, де результат не є настільки визначеним.

"І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент путін чітко дав зрозуміти, що не може й ітись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США", – зазначив чеський президент.

Він вважає, що так путіна висловив очікування на повернення до влади Дональда Трампа, з яким зможе порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".

"Це, звичайно, ситуація, яка, безумовно, не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається володимир путін, буде реалізований", – підсумував Павел.

Павел, Чехія
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