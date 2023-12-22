Президент Чехії: Говорити про "втому від війни" мають право лише Україна і росія

Президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі про "втому від війни" країни Європи не мають говорити, адже, він вважає, що право на це мають лише Україна і росія. Також він зауважив, що ненадання Україні всього необхідного озброєння стало однією з причин того, що контрнаступ ЗСУ не приніс очікуваних результатів.

Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

"Чесно кажучи, про втому [від війни] можуть говорити тільки Україна і росія. У наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають", – сказав він.

Павел вважає, що єдиний "тягар" європейських країн щодо допомоги Україні – це "прийом біженців і певне зниження комфорту", але вони "не відчувають страждань".

Водночас чеський президент наголосив: якщо деякі політики будуть "настільки безвідповідальними, що використовуватимуть інфляцію чи зростання цін на енергоносії, щоб налаштувати виборців проти допомоги Україні", то Європа "матиме проблеми".

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", — сказав Павел.

Те, що український контрнаступ не приніс очікуваних результатів, він пов'язує передусім із тим, що партнери "неохоче постачали" сучасну техніку та озброєння Україні, а деякі елементи "надходили пізніше".

"Коли Україна розпочала контрнаступ, співвідношення сил не дозволяло досягти швидкого успіху", — сказав він, водночас підкресливши: те, що українцям вдалося зробити з наявними ресурсами, "не може не викликати захвату".

Серед причин Павел назвав те, що часто обладнання не було на складах, що економіка європейських країн та їхня оборонна промисловість працюють у режимі мирного часу, тож коли ЄС пообіцяв мільйон боєприпасів, не було зроблено кроків для збільшення їх виробництва.

Також він зауважив, що з міркувань безпеки країни хотіли зберегти певні найсучасніші технології, щоб не допустити їх потрапляння у руки росіян.

Окрім цього, чеський президент висловив розчарування тим, що через позицію Угорщини на саміті ЄС було заблоковано перегляд бюджету Євросоюзу з метою надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Він наголосив, що коли європейські країни "вважають, що війна в Україні – це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, – ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні".

"Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому", — пояснив глава Чехії.