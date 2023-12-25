Чехія надасть фінансову допомогу українським біженцям, які хочуть повернутися на батьківщину

Чехія надасть фінансову допомогу біженцям від війни в Україні, які забажають повернутися на батьківщину. Закон про це підписав президент країни Петр Павел.

Основне завдання підписаного закону – продовження програми допомоги та посвідок на проживання для українців, які отримали право на перебування в Чехії як біженці, до 31 березня 2025 року.

Закон також передбачає виплату тим, хто захоче повернутися до України, одноразової суми (її розмір поки що не визначено, це питання має вирішити уряд Чехії). Скористатися правом на таку допомогу можна буде лише один раз.

Якщо громадянин України, який отримає таку допомогу, захоче повернутися до Чехії, він має відшкодувати половину від суми отриманої допомоги.