Павліченко: Головна проблема законопроєкту про мобілізацію – це економічні санкції без рішення суду

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вважає, що головною проблемою законопроєкту про мобілізацію – економічні санкції без рішення суду щодо "ухилянтів".
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
"Коли ми говоримо про міжнародне законодавство і, власне те, що ви сказали, стосується виключно однієї норми, яка є досить спірною. Вона є фактично єдиним бар’єром, який нав’язує санкційні економічні обмеження без рішення суду через "ухиляння" від призову. Йдеться про передусім запропоновані зміни до Закону "Про правовий режим воєнного стану". Цей законопроєкт передбачає внесення змін аж до 12 чинних законів, які стосуються питання шляху та інструменту для того, щоб якомога ефективніше було здійснено процедуру появи військовозобов’язаних, резервістів та призовників до ТСК і призову на дійсну службу", – заявив Павліченко.
Він зазначив, що для "ухилянтів" фактично обмежується доступ до власних коштів, зупиняється отримання пільг та послуг від держави без судового рішення.
"Цей законопроєкт передбачає внесення змін аж до 12 чинних законів, які стосуються питання шляху та інструменту для того, щоб якомога ефективніше було здійснено процедуру появи військовозобов’язаних, резервістів та призовників до ТСК і призову на дійсну службу. І, зокрема, з акцентом на ці дії в умовах режиму воєнного часу. Щоб мати таку, називаємо, "старшилку", було запропоновано цей елемент, який називається ст. 20 прим. 1 до Закону "Про правовий режим воєнного стану" (про обмеження від військкомату). І, власне, тут ми можемо зараз прочитати точно, які пропонуються тимчасові міри, що можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації", – додав Павліченко.
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